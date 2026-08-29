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Ascolti tv, Moreno ancora sopra Infante nel day-time: ‘Vita in diretta’ 18.8% share

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – La replica di ‘TechetecheShow – Lucio Battisti’ su Rai1 guida la prima serata di venerdì 28 agosto con 1.555.000 spettatori pari al 14.2% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto ‘L’Erede’ su Canale5, che conquista 1.393.000 spettatori con il 13% di share. Terzo gradino del podio per ‘Chicago Fire’ su Italia1, con 948.000 spettatori e il 7.7% di share. 

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Quarto Grado’ su Rete4 (822.000 spettatori, share 8.8%), ‘L’Ispettore Coliandro 7’ in replica su Rai2 (628.000 spettatori, share 5%), ‘Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte’ su Rai3 (495.000 spettatori, share 3.9%), ‘Comedy Match’ sul Nove (446.000 spettatori, share 3.8%), ‘La7 Storia – Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone’ su La7 (447.000 spettatori, share 3.5%), ‘Pechino Express – L’Estremo Oriente’ su Tv8 (305.000 spettatori, share 3.8%). 

Nel mattino, su Rete4 ‘Ore 11’ ottiene 419.000 spettatori pari all’8.4% nella prima parte e, dopo il Tg4, sale a 617.000 spettatori pari al 7.3% nella seconda. 

 

Nel pomeriggio, ‘Vita in Diretta’ su Rai1 realizza 871.000 spettatori con l’11.3% nella parte Start, 1.201.000 spettatori con il 16.2% nella presentazione e 1.497.000 spettatori con il 18.8% nel programma vero e proprio. Su Canale5 ‘Verità Nascoste – Il Diario’ raccoglie 1.324.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte e 1.101.000 spettatori con il 13.9% nella seconda. Nel confronto diretto, la media del periodo di sovrapposizione vede ancora una volta prevalere il programma di Manuela Moreno su Rai1. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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