Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trasporti: Marotta (Enac), ‘serve policy europea più strutturata su transizione e investimenti’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il quadro normativo di riferimento è quello che ci ha dato la normativa che indubbiamente presenta ulteriori complessità”. Così Andrea Marotta, direttore Ambiente e Mobilità sostenibile di Enac intervenuto all’incontro a Roma promosso dalla Fondazione Pacta, durante il quale è stato presentato uno studio di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. 

Marotta ha sottolineato come il settore si trovi oggi a operare “con mandati e obiettivi precisi”, ma all’interno di un contesto regolatorio che richiede ulteriori strumenti di accompagnamento. “Per fare in modo che le indicazioni diventino percorsi concreti – ha spiegato – accanto al lavoro dei think tank e dei centri di analisi, serve una presenza effettiva di policy, attività e investimenti nel settore”. 

Nel suo intervento, il direttore Enac ha evidenziato anche la dimensione industriale e internazionale della transizione. “Dobbiamo essere chiari – ha affermato – gli Stati Uniti sono intervenuti con strumenti di sostegno e incentivi. Anche l’Europa deve fare una scelta coerente, non di contrasto ma di sviluppo, soprattutto su settori strategici come startup e innovazione”. Marotta ha quindi richiamato la necessità di una visione più ampia e integrata: “Serve una policy complessiva di governo che tenga insieme normativa, investimenti e capacità di adattamento, perché la transizione energetica richiede flessibilità e realismo operativo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ict, Cisco: da 40 anni al centro dell’evoluzione delle tecnologie di rete

1 Dicembre 2023

Israele, Biden: “Soluzione con 2 Stati ora più importante che mai”

24 Novembre 2023

Csel, da 8 per mille fondi per 64 interventi di edilizia, 60% va al Sud e Isole

20 Dicembre 2023

Grande Fratello Vip, stasera 12 maggio: alleanze, eliminazioni e nuovo finalista

12 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno