Trasporti, biglietti metrebus a 2 euro. Bruognolo (Lega): “Aumento scandaloso, la Regione deve intervenire subito”

Tra mezzi obsoleti, ritardi, cancellazioni e continui disservizi dei trasporti pubblici, per i pendolari non c’è proprio pace: da Agosto aumenta anche il costo dei biglietti da 1,50 a 2 euro. E’ scritto nero su bianco sul Contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia. Si tratta di un aumento scandaloso a fronte di un servizio di trasporti pubblico che ad oggi proprio non funziona come dovrebbe con treni vandalizzati, senza servizi igienici a bordo, la cui metà è senza aria condizionata. Siamo stufi dei soliti annunci da campagna elettorale, per scongiurare tale aumento la Regione deve intervenire subito per non far ricadere sulle tasche degli utenti ulteriori spese. Ci auguriamo che vengano stanziati importanti investimenti e fatti meno annunci, migliorando un sistema di trasporto che ad oggi resta da terzo mondo.

