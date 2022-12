Si è disputata l’ultima giornata dei gironi per quanto riguarda i gruppi C e D al termine dei quali Argentina e Polonia volano agli ottavi

Nel pomeriggio si sono affrontati Tunisia e Francia dove la Tunisia ha sorprendentemente battuto una Francia già qualificata e senza Mbappè e con Rabiot che è entrato solo nella ripresa.

Il gol vittorio arriva al 58mo minuto con una rete di Wahbi Khazri. Poi, nei minuti di recupero arriva il gol del pareggio di Griezmann ma annullato dal VAR

In contemporanea si è disputata anche Australia-Danimarca terminata con la vittoria dell’Australia che accede così agli ottavi di finale insieme alla Francia. Il gol dell’Australia arriva al 60mo Mathew Leckie.

In serata si sono giocate in contemporanea anche Polonia-Argentina e Messico Arabia Saudita,

Nella prima partita l’Argentina ha avuto la meglio sulla Polonia per 2-0 con i gol di Alllister al 46mo e di Alvarez al 67mo. Ma l’eroe della serata è stato il portiere polacco della Juventus Szczesny che ha parato un rigore di Messi sulla sua sinistra con la mano di richiamo.

Nell’altro match tra Arabia Saudita e Messico, i sud americano si sono imposti per per 2-1, ma in virtù della differenza reti il Messico deve lasciare alla Polonia il pass per accedere agli ottavi di finale.

Le partite in programma per il 1 dicembre sono:

Croazia-Belgio e Canada-Messico alle ore 16

Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania alle ore 20

