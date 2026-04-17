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Napoli, rapina con 25 ostaggi: investigatori ricostruiscono via di fuga e arrivo dei banditi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Rapina show in una banca al centro di Napoli: investigatori al lavoro per ricostruire la via di fuga e le modalità di accesso dei rapinatori. Già da ieri pomeriggio, i carabinieri del comando provinciale di Napoli sono al lavoro, insieme anche al personale dell’azienda ABC (Acqua Bene Comune) per provare a ricostruire la via di fuga della “banda del buco”, entrata in azione intorno a mezzogiorno nella filiale della banca Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro al Vomero. Una rapina a mano armata, con 25 ostaggi tra clienti e personale bancario, che ha permesso ai banditi di svuotare decine di cassette presenti all’interno della filiale.  

Alcuni rapinatori sarebbero giunti con un’auto sul posto, mentre alcuni complici sarebbe entrato da un buco praticato nel pavimento. Non è ancora chiaro quante persone abbiano partecipato al colpo, ma i rapinatori sarebbero più di 3, secondo il racconto dei testimoni. Accanto all’ispezione delle fogne, gli investigatori hanno già acquisito una serie di filmati delle telecamere presenti sia all’interno della banca e nell’area attorno alla filiale del Credito Agricole, per provare a ricostruire sia la via di fuga che il momento dell’arrivo sul posto.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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