Violenza minorile, De Febis: “Servono sportelli d’ascolto e protocolli comuni”

L’Abruzzo deve reagire all’aumento dei casi di violenza sui minori con una strategia collettiva. È il messaggio lanciato dalla nuova Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, avvocato Alessandra De Febis, che in una lettera aperta definisce la situazione “un fenomeno grave e complesso che richiede una riflessione collettiva”.

“L’aumento dei casi di violenza sui minori è un fenomeno grave e complesso che richiede una riflessione collettiva. La protezione dei diritti di bambini e adolescenti deve tornare al centro dell’attenzione della società, delle istituzioni e delle famiglie. La perdita di valori fondamentali come rispetto, empatia e solidarietà hanno contribuito all’incremento delle violenze, spesso consumate tra le mura domestiche. La paura di denunciare, il timore di ritorsioni, la vergogna e il rischio di rotture familiari o sociali mantengono le vittime intrappolate in un circolo di sottomissione e silenzio”.

La Garante parla di un vero e proprio “manifesto” di idee e azioni stimolato dai recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto minori in Abruzzo.

“È urgente intervenire educando i ragazzi al dialogo e al confronto -scrive ancora De Febis – sostenendoli nella costruzione dell’autostima e incoraggiandoli a segnalare abusi senza paura. È fondamentale attivare progetti di sensibilizzazione nelle scuole, laboratori sulla gentilezza e sul rispetto, fornire supporto psicologico costante alle vittime mediante sportelli d’ascolto psicopedagogico permanenti in ogni istituto scolastico con figure professionali stabili, formare i docenti sul riconoscimento precoce di segnali di abuso, predisporre protocolli di gestione dei casi che prevedano la collaborazione tra docenti, istituzioni, famiglie e Polizia postale”.

