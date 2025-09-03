Roma: il Mucca Pazza riapre con un pomeriggio gratuito di giochi e musica per le famiglie

Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Un evento gratuito per festeggiare la riapertura del ristorante Mucca Pazza di Monteverde e ringraziare il quartiere per la catena di solidarietà e di affetto che si è innescata in seguito al provvedimento della Polizia locale (uno stop di due settimane dovuto agli schiamazzi che il jingle di buon compleanno avrebbe generato). Ma quella che avrebbe mandato ko qualsiasi attività è diventata un’occasione per ripartire con piglio ancora maggiore. Ecco allora che la proprietà, venerdì 5 settembre, aprirà le porte del ristofamily a tutti mettendo a disposizione gratuitamente i propri spazi, i giochi e le attrazioni del locale pensato proprio per i bambini.

“Venerdì abbiamo pensato a questo pomeriggio show per i piccoli – spiega il patron Fabio Bonardo – dove ci saranno musica, attrazioni e tanto divertimento. Abbiamo pensato a questa iniziativa per dire grazie a chi non ci ha lasciato soli. A chi ha inondato i nostri social con affetto e vicinanza e chi come noi crede ancora nella gioia dei più piccoli. Venerdì siamo noi ad aprire le porte e regalare un pomeriggio speciale a tutti coloro che vorranno esser presenti. Un momento di aggregazione dedicato in primis alle famiglie di Monteverde ma anche a tutte quelle persone che credono nel nostro progetto”. L’appuntamento è a Monteverde, in via Luigi Zambarelli 35 a partire dalle 17.