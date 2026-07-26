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Tour de France, oggi tappa 21: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 si chiude con la 21/a e ultima tappa. Oggi, domenica 26 luglio, la Grande Boucle termina la sua corsa – in diretta tv e streaming, in chiaro – con una frazione di 132,5 chilometri che parta dA Thoiry (Yvelines) e arriva a Parigi,. In maglia gialla pronto per la passerella finale lo sloveno Tadej Pogacar. 

 

L’ultima frazione del Tour de France parte da Thoiry (Yvelines) per arrivare a Parigi. I corridori passeranno per Versailles e poi per la salita del Pavé des Gardes (4/a categoria, 700 m al 9,7%), nella foresta di Meudon. Una volta raggiunta la capitale, sono previsti sei passaggi sul traguardo prima di tagliarlo un’ultima volta per celebrare la conclusione della Grande Boucle. Sono in programma tre passaggi sulla collina di Montmartre (4/a categoria, 6,5 km al 6,5%). Una salita che aveva segnato la prova in linea dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 vinta dal belga Remco Evenepoel.  

 

La partenza della tappa è prevista alle 16.15, mentre l’arrivo ci sarà intorno alle 19.30. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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