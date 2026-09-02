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Luigi Berlusconi è diventato papà per la terza volta, è nata Miriam Rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Fiocco rosa in casa Berlusconi. Luigi, il figlio minore di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, è diventato papà per la terza volta. La nascita della piccola, avuta dalla moglie Federica Fumagalli, risale alle scorso 6 agosto, ma la famiglia ha deciso di custodire la notizia nel massimo riserbo. A svelarlo è stato Chi, che ha pubblicato delle immagini che mostrano la famiglia al completo all’aeroporto di Olbia, in arrivo da Milano.  

La neonata – si legge sul magazine – si chiama Miriam Rosa e il nome scelto sarebbe un omaggio alla famiglia. Miriam, infatti, è per la nonna Veronica Lario, che all’anagrafe si chiama Miriam Raffaella Bartolini. Rosa, invece, è stato scelto per celebrare la memoria della bisnonna paterna, Mamma Rosa.  

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