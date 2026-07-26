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Cannes-Roma, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La Roma scende in campo oggi, domenica 26 luglio 2026, per l’amichevole in casa del Cannes. La sfida tra i giallorossi e la formazione francese, in diretta tv e streaming, è in programma alle 17.30. 

ROMA – (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen. All. Gasperini. 

L’amichevole Cannes-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. Sarà visibile online sulla piattaforma, oppure tramite l’app per smart tv compatibili. E’ possibile utilizzare PlayStation o Xbox per trasmettere il match in tv, TIMVISION Box o Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV per trasmettere le immagini da un device. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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