Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Torino, 13enne molestata: obbligo di firma revocato, scatta la custodia cautelare in carcere per il bengalese

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il tribunale del Riesame di Torino, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura, ha disposto il carcere nei confronti del 42enne commesso di origine bengalese accusato di aver palpeggiato la tredicenne che si era recata nel minimarket dove l’uomo lavorava per acquistare alcune bevande per i fratelli. La procura si era appellata chiedendo per l’uomo il carcere dopo che il gip non aveva convalidato il fermo, ma disposto l’obbligo di firma quotidiana alla autorità giudiziaria.  

Il tribunale del Riesame, dopo l’udienza di ieri, ha accolto la misura avanzata dal pm disponendo la misura di custodia cautelare in carcere anziché l’obbligo di firma. Per il 17 settembre, intanto, è fissata l’udienza, sempre davanti al tribunale del Riesame, del ricorso presentato dal legale dell’uomo sempre sull’ordinanza del gip.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ona, case popolari di Milano: inquilina muore per mesotelioma

16 Ottobre 2017

Tocco di mano di Lobotka, Chivu chiede rigore: proteste in Inter-Napoli

5 Settembre 2026

Anzio, Danilo Fontana incontra il Sottosegretario all’Interno Sen. Stefano Candiani

26 Ottobre 2018

Ardea, Team Nuova Florida primo in campionato. La società: «Venite allo Stadio e conquistiamo insieme la Serie D»

19 Febbraio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno