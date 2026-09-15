Luca Burini aggredito a Milano, il racconto choc: “Più di 20 pugni senza alcun motivo”

(Adnkronos) –

Luca Burini, direttore di Novella 2000, è stato aggredito in pieno centro a Milano. L’episodio risale a dieci giorni fa, quando il giornalista stava tornando a casa intorno alle 6 del mattino. Ospite oggi a La volta buona ha raccontato i momenti dell’aggressione.

Burini si trovava in Porta Romana e stava aspettando il tram: “Tre ragazzi di circa 20 anni hanno attraversato la strada e sono venuti verso di me”. Mi hanno chiesto una sigaretta, ma non ce l’avevo”. Pochi secondi dopo la situazione è degenerata: “Mi sono ritrovato contro un muro, con uno davanti e due ai lati. Pensavo volessero derubarmi, poi è partito un pugno sul naso. Ho ricevuto una ventina di colpi”. Il giornalista ha raccontato di avere “la bocca piena di tagli. Ormai sono passati dieci giorni, ero giallo. Ho fatto fatica a mangiare per tre giorni”.

Uno di loro ha poi provato a derubarlo ma gli è andato il sangue addosso e “si è spaventato” tanto da invitare l’altro a lasciarlo andare. Burini ha approfittato di quel momento per provare a scappare: “Uno di loro mi atterra a faccia, questa mossa mi ha dato tanti problemi alle ginocchia. Credo di aver tirato un calcio, non so dove. In quel momento è passato un tram, io mi butto sul tram per fermarlo, ero pieno di sangue, avevo sangue che colava ovunque. C’era della gente sul tram, nessuno ha chiamato aiuto”, ha raccontato.

Dopo l’aggressione, Burini ha cercato di fuggire correndo lungo la banchina del tram. “Uno di loro mi ha afferrato per la camicia, ma era già strappata e ho continuato a correre”. Poco dopo ha incontrato un signore chiedendogli di aiutarlo a chiamare i soccorsi.

Nonostante la paura, il giornalista ha raccontato di essere rimasto lucido: “Cercavo di capire come uscirne. Ho pensato di vivere un incubo, ho pensato che non fosse possibile quello che mi stava accadendo”. Burini ha infine spiegato di aver dovuto presentare personalmente denuncia: “Dopo un pestaggio del genere doveva partire d’ufficio”.

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