Time to shine, la sfilata evento targata Enfasi Gioielli

“Donne Enfasi” di ogni età in passerella per l’evento Time to shine. Venerdì 24 novembre ore 18.00 nella sede Enfasi gioielli di Piazza Nicola Amore 6, 15 donne e 15 baby saranno le protagoniste della presentazione delle nuove collezioni di Enfasi Gioielli di Salvatore Gillini, maestro orafo e Jewel designer fondatore del marchio.

A presentare l’evento sarà Ettore Dimitroff, con la partecipazione delle telecamere del format In Città di Lorenza Licenziati, per una serata ricca di ospiti e sorprese: dalle note comiche di Massimiliano Cimino alla musica di Lety D e gli interventi della super ospite d’onore: Silvana di Napoli Reale, tiktoker amatissima, fondatrice dell’omonimo marchio.

Silvana è una guida turistica che nel 2020 ha deciso di raccontare pezzi della sua Napoli attraverso i social, trasformando dei video culturali in condivisioni virali. A lei Salvatore Gillini ha dedicato un’intera collezione di gioielli.

<<Le donne Enfasi sono coloro che indossano quotidianamente i miei gioielli – racconta Salvatore Gillini – le mie piccole sculture pensate per esaltare le caratteristiche fisiche ma anche le attitudini e passioni di ogni singola donna. Niente modelle in passerella, solo donne, di ogni età, che in qualche modo fanno parte del mio quotidiano, intrecciandosi con il mio lavoro, influenzandolo immancabilmente>>.

Nel corso della serata saranno lanciate le otto nuove collezioni Enfasi: tutti gioielli in argento di fattura artigianale. Ogni collezione ha una sua matrice creativa: la collezione Luce è un invito a rappresentare la propria individualità per risplendere di luce propria; la collezione Cattedrale è il capolavoro che definisce la maestosità delle proprie tradizioni e della propria unicità; Eruzione, si impone nella sua forza dirompente come l’imprevedibilità che caratterizza ogni donna; Intrecci è un insieme di gioielli che raccolgono il destino e l’amore uniti alla fusione di gioielli preziosi. Cratere è rappresentata dal magma che infuoca, come la passione che irrompe e non può essere domata.

La collezione Lady chef è dedicata alle donne che hanno una marcata personalità, tanto charme e uno stile inconfondibile. Infine, Astri, con la sua magia infonde un’energia altamente positiva e contagiosa.

Durante la serata saranno distribuite delle privilege card e un numero per il sorteggio finale durante il quale Salvatore Gillini omaggerà la vincitrice di un oggetto prezioso scelto tra le nuove collezioni.

Alla sfilata seguirà la musica di Kekko.FPS dj set e un rinfresco.

L’evento è a ingresso gratuito

Info e contatti: 081 1880 8663 – info@enfasigioielli.it