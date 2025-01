Ho trovato la soluzione economica per eliminare le pieghe dalle scarpe: pochi secondi e tornano come nuove

È fortunatamente possibile eliminare le pieghe dalle scarpe e renderle quasi come nuove, si tratta di qualcosa che richiede davvero pochi minuti.

La passione per la moda è ormai diventata universale e non coinvolge solo le donne, sono in tanti e a tutte le età a fare il possibile per curare la propria immagine, considerandolo un biglietto da visita nei confronti degli altri. Nonostante tutto, non è evidentemente possibile fare acquisti continui, né si può pensare di buttare quello che si ha se è comunque in buono stato.

C’è però un difetto che può venirsi a creare anche solo dopo pochi utilizzi e che molti ritengono antiestetico, anche se si è convinti di poter fare ben poco per poter eliminare le pieghe dalle scarpe, che si formano soprattutto sulle calzature in pelle ma non solo.

Fortunatamente una soluzione c’è davvero, con buona pace per chi ha diverse paia che ama e che vorrebbe continuare a indossare. Agendo in questo modo non si darà quindi l’idea che queste abbiano diversi anni di vita alle spalle. Basta semplicemente armarsi di un po’ di pazienza e si potrà ottenere il risultato desiderato, a quel punto gli altri potrebbero credere che quel modello sia da poco uscito dal negozio. La realtà è certamente differente, ma sarà difficile da credere.

Eliminare le pieghe dalle scarpe si può: ecco come

Tanti tendono a preferire le calzature in camoscio, anche se evidentemente soprattutto in inverno, perché in questo caso possono risultare sempre come nuove nonostante il trascorrere del tempo. In casi simili, infatti, basta semplicemente dotarsi di un lucido e di una spazzola per eliminare la polvere che può formarsi naturalmente, oltre a mantenerle in una scarpiera o nella sua scatola originaria così da non danneggiarle.

Non si tratta comunque dell’unico materiale disponibile e gradito da molti, per questo può davvero essere utile a molti sapere come eliminare le pieghe dalle scarpe, presenti in modo particolare su quelle in pelle. Il primo passo da compiere, soprattutto per le sneaker, sarebbe quello di agire in via preventiva, azione possibile anche se non conosciuta da molti.

Sul mercato esistono diverse soluzioni utili allo scopo, basti pensare allo Sneaker Guard di Crep, da mettere al loro interno e e in grado di fare da ammortizzatore. Si tratta inoltre di un accessorio profumato, altra caratteristica che non fa male. Non si dovrebbe inoltre dimenticare di “nutrire” la pelle, grazie ad apposite creme adatte a preservarne l’integrità nel corso dei mesi. È inoltre utile mettere un tendiscarpe, utile per ogni modello e perfetto per tenerle in posa e ben tese quando sono “a riposo”.

Una vecchia teoria sostiene come sia possibile sfruttare per questo un ferro da stiro, ma è reale o è solo una leggenda con poco fondamento? La risposta è affermativa solo in parte, se questo strumento non viene maneggiato nel modo migliore si creano addirittura danni.

È innanzitutto fondamentale riempire la scarpa, magari con la carta che era già presente nella confezione al momento dell’acquisto e colmare lo spazio vuoto. In quel momento si può prendere il ferro, ma evitando assolutamente che ci sia un contatto diretto con la tomaia in pelle. Su quest’ultima, infatti, si dovrà mettere un panno leggermente umido, per poi procedere con il ferro, ma a bassa temperatura. Mai far durare la passata a lungo, altrimenti si dovrà davvero gettare la calzatura.

L’effetto potrà essere però ancora migliore sfruttando invece il phon, ma solo dopo avere inserito il tendiscarpe in legno. Anche in questo caso la temperatura dovrà essere calda, ma la minima disponibile, cercando di stare a una distanza di circa 30 centimetri. È consigliabile farlo per almeno tre-quattro volte, avendo cura di tenere un dito nei punti “incriminati”, cercando comunque di farlo periodicamente.