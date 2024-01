Felpe dei college: un’altra moda USA che spopola in Italia

Oggi più che mai, quello della moda rappresenta un concetto particolarmente fluido e sfaccettato, all’interno del quale convogliano stili ed esigenze differenti in funzione di fattori disparati: dal gusto soggettivo al contesto in cui si sfoggia un capo. Sebbene da circa un secolo il vestiario di una persona ricopra un ruolo fondamentale, va detto che nell’ultimo trentennio o poco più l’importanza che si dà alle apparenze dei propri interlocutori si è massimizzata. È per questo motivo che sono sempre di più gli individui in cerca dell’ultima moda, desiderosi di avere un guardaroba con outfit unici e adatti ad ogni occasione.

In questo frangente, pochi capi si affermano come baluardi dello stile casual – versatile e sbarazzino – quanto le felpe da college, nate oltreoceano e diffusesi ben presto anche in Europa e nel nostro Paese. In effetti quello delle varsity jacket è un fenomeno che ha sempre attirato l’attenzione degli studenti italiani e non è da escludere che in alcuni casi, magari per gioco, qualcuno abbia cercato di crearne delle copie fedelissime (queste felpe da uomo con la cerniera mostrate dal sito Fullgadgets.com ricordano il design standard di questo capo) per emulare i college americani.

Come detto, quando si parla di felpe da college si fa riferimento ad uno dei capi cult di intere generazioni. Negli ultimi tempi si è assistito ad un grande ritorno alla ribalta di questa peculiare tipologia di giacca. Resa famosa da personaggi illustri come Lady Diana, la Varsity Jacket è una vera e propria icona di stile, la cui versatilità, la rende adatta alla stragrande maggioranza delle combinazioni casual. Questo approfondimento è dedicato alla storia e ad alcuni dei modelli più apprezzati di felpe da college disponibili attualmente sul mercato.

La storia della felpa da college: ecco come è diventata un cult della moda

L’ingresso nella storia del fashion di questa tipologia di felpe è attribuito ad una serie di fattori. Certamente, vedere questi capi indossati da celebrità e icone indiscusse di stile in maniera tanto estensiva è, sicuramente, un valore aggiunto, ma per quanto riguarda il resto, risulta innegabile il fascino che i college americani suscitano, sia tra gli statunitensi stessi, rappresentando un simbolo di indiscusso prestigio e di coronamento dei propri obiettivi, sia per il resto del mondo, che li ha sempre sognati e vissuti da lontano.

I college americani, oggi, sono tra le poche colonne portanti rimaste solide del Sogno Americano come concepito negli anni ’50: delle istituzioni di altissimo spicco, esaltate anche dalla Settima Arte, sia sul grande schermo, sia su quello piccolo. I capi da college sono diversi, ma di sicuro l’attenzione delle persone è sempre focalizzata sulle sfarzose giacche piene di toppe e sulle felpe, sportive e facili da indossare come questo capo è per definizione.

L’ingresso della felpa nell’alta moda, ormai, è databile a diversi decenni fa, quello della felpa da college, invece, potrebbe risultare più recente agli occhi dell’immaginario collettivo, grazie alla proposta di marchi di grande rilievo come BOSS, per esempio.

Le felpe college più apprezzate del momento: i segreti di stile dei grandi brand

Quanto fatto da marchi come Adidas, Balenciaga e YSL è stato sfruttare le grafiche, i font e lo stile in generale delle felpe college, adattandoli ai loro marchi, amatissimi dal grande pubblico. Il risultato è stato esplosivo, riportando le felpe college in vetta alle wishlist di appassionati di moda e non solo. Queste felpe hanno la particolarità di non utilizzare i nomi dei grandi college americani, pur riprendendone le estetiche e le vibe in generale, rivelandosi particolarmente efficaci per uno stile tanto semplice e comfy quanto d’impatto.