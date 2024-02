TikTok arriva in realtà virtuale su Apple Vision Pro

(Adnkronos) – TikTok ha ufficialmente lanciato una nuova app nativa per l'headset Vision Pro di Apple, il visore della Mela per la realtà mista appena lanciato negli States. L'interfaccia della nuova app si presenta familiare per chi ha già avuto modo di utilizzare TikTok su dispositivi iOS o Android, offrendo un player orientato verticalmente per la visualizzazione dei video, oltre a pulsanti per mettere mi piace, commentare, aggiungere ai preferiti e condividere. Tuttavia, TikTok ha sfruttato lo spazio aggiuntivo offerto dallo schermo del Vision Pro per distribuire meglio gli elementi dell'interfaccia, posizionando commenti e profili dei creatori in un pannello laterale, in modo da non oscurare il player principale. La novità era stata anticipata lo scorso mese, quando Ahmad Zahran, capo prodotto di TikTok, aveva rivelato che il suo team aveva "ripensato completamente l'esperienza TikTok" per l'headset. Grazie al Vision Pro, gli utenti hanno ora la possibilità di godersi i video di TikTok mantenendo visibile il proprio ambiente reale o immergendosi in location completamente virtuali, come la superficie lunare. L'app funziona inoltre in simultanea con altre applicazioni presenti sull'headset. Il supporto dei principali servizi di streaming video all'innovativo hardware di Apple non ha coinvolto tutte le aziende con lo stesso entusiasmo. Da un lato, Disney si è rivelata un partner chiave, offrendo la possibilità di trasmettere film in 3D sul Vision Pro tramite Disney Plus. Apple ha anche annunciato il supporto di servizi come Amazon Prime Video, Paramount Plus, Mubi e Discovery Plus. D'altro canto, Netflix e YouTube hanno scelto di non permettere neanche l'esecuzione delle loro app per iPad sull'headset in modalità compatibile, indirizzando invece gli utenti verso l'utilizzo dei loro servizi tramite il browser Safari. Tuttavia, YouTube, che negli ultimi tempi ha cercato di competere con TikTok attraverso il suo servizio YouTube Shorts, ha recentemente confermato che un'app per Vision Pro è nei suoi piani futuri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

