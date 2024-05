The Cleopatras: il nuovo singolo “Siamo Marea”

Da venerdì 17 maggio 2024 sarà in rotazione radiofonica “Siamo Marea” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo delle The Cleopatras già disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 maggio, che anticipa l’uscita del nuovo EP “Naturalmente punk”. La band annuncia le prime date estive.

“Siamo Marea” è un brano che, attraverso l’immagine della marea che avanza e si riprende spazi e città, affronta temi come l’intersezionalità e la trasversalità delle lotte femministe, l’importanza di valorizzare le battaglie passate, e la necessità di rompere gli schemi e i tabù. Ma il pezzo esprime soprattutto il concetto di sorellanza e di come questa possa portare a un cambiamento nella società. Il brano è volutamente roccioso con un suono granitico e una struttura scarna ed essenziale, rappresentando la forza di una marea femminista che avanza compatta. La canzone include anche note distensive e un ritornello orecchiabile, pensato per essere intonato collettivamente.

Il brano riprende lo slogan “Siamo Marea”, nato dalle lotte dei movimenti femministi argentini e ripreso in Italia da diversi collettivi, tra cui Non Una di Meno.

La copertina è stata realizzata da Nova, autrice e disegnatrice di fumetti dallo stile inconfondibile che si abbina perfettamente allo spirito di questa release.

Spiega la band a proposito del brano: «Abbiamo scelto “Siamo Marea” come singolo di uscita perché pensiamo che in questo momento storico terribile sia molto importante che la musica, ed a maggior ragione i gruppi femminili, si faccia portavoce di certi messaggi, indipendentemente dallo stile musicale».

La band sarà impegnata in quattro concerti all’estero: il 10 maggio al Café Kairo di Berna, Svizzera; l’11 maggio allo Spitalkeller di Offenburg, Germania; il 31 maggio al Wild At Heart di Berlino, Germania; e il 1° giugno al Lindenhain Open Air di Fürth, Germania.

calendario in aggiornamento

Biografia

Inarrestabili dal 1998. Le Cleopatras sono una band di donne risolute, appassionate, tenaci e…. ironiche, in un mondo rock che si prende troppo sul serio.

Sono l’incubo musicale di qualsiasi purista: punk, garage rock, surf, pop punk, indie, new wave, sono etichette senza senso. Le Cleopatras suonano rock’n’roll, punto e basta. E sono donne.

Nell’arco di due decadi Camilla, Alice, Marla e Vanessa hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Lungo la strada hanno preso parte a diversi festival come Azkena Rock Festival (Baesi Baschi), Roots&Roses (Belgio) Festival Beat (Italia), Rebellion (UK), Fuzzville (Spagna), This is Ska (Germany), Estathé Market Sound (Italia), e hanno all’attivo 3 EP in vinile 7” giri (“The Cleopatras” del 2000, “Let’s run with…” del 2001, “Onigiri Head”) e 4 album in studio: “Things get better” (2009), “La maledizione del Faraone” (2014), “CleoPower!” (2017) e “Bikini Grill”, uscito nel 2022 in cd e in vinile colorato.

Sito Web | Instagram | Facebook | Bandcamp