Astrotarocchi 14 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 14 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete vi muovete con una certa circospezione, e spostate la vostra attenzione verso occasioni e situazioni nuove un po’ in tutti i settori vitali, un uomo vi aiutera’ per il lavoro, la giornata e’ tranquilla

Toro Inizia una fase molto particolare della vostra vita, impegnati e propositivi oltre a mettere in campo tutta la creativita’ di cui disponete e comunque la giornata e’ buona

Gemelli arrivano occasioni molto fortunate per voi, entrate di soldi che non vi aspettate, e la fortuna cammina con voi, potrebbe agire in qualunque settore, occhi aperti, la giornata e’ ottima

Cancro arrivano accordi molto soddisfacenti, fare la scelta vuole dire ribaltare molte zone confort, e quindi costera’ dei sacrifici , ma troverete la soluzione ideale per voi, la giornata e’ buona

Leone arrivano notizie molto positive per chi aspetta qualcosa di burocratico o legale, si scioglie finalmente un grosso nodo e si risolve una questione in sospeso, la giornata e’ comunque buona

Vergine c’e’ la diminuzione di qualcosa a livello economico, ma di netto deciderete di cambiare le carte in tavola e ribartarle, alla fine riuscite a fare quello che volete senza intaccare nulla, quindi bravi e la giornata e’ buona

Bilancia la giornata da un lato porta soddisfazioni, dall’altro vi fa riflettere, in ogni caso la giornata e’ positiva, arrivano notizie da persone a cui tenete, e si risolve qualcosa, piu’ che altro giornata molto dinamica

Scorpione ancora ci vuole un po’ per realizzare a pieno il vostro progetto, ma riuscirete nel vostro intento, c’e’ un bel sole ad accompagnarvi e a portare un surplus di energia, la giornata e’ ottima

Sagittario dopo tanta fatica c’e’ un momento di riposo, ma gia’ subito dopo pensate a una ripartenza degna di voi, inizia qualcosa a livello lavorativo, c’e’ molta strada da fare ma non avrete grossi problemi a percorrerla, fino ad arrivare alla realizzazione, la giornata e’ tranquilla

Capricorno ci sono degli ostacoli sulla realizzazione di un vostro progetto, ma in ogni caso lo realizzerete senza dubbio, l’unica cosa non velocizzate le cose, ogni questione ha il suo tempo giusto e arriverete proprio al momento giusto a concretizzare, la giornata e’ comunque buona

Acquario un invito facile che verra’ rimandato ma solo rimandato per una complicazione che sorge all’improvviso, non dovete preoccuparvi slitta di qualche giorno, ma si fara’, la giornata e’ un po’ nervosetta

Pesci gli eventuali ostacoli vengono bloccati e quindi ora la strada e’ libera da ogni impedimento, inzia a marciare un po’ tutto e in tutti i sensi, la giornata e’ buona



Buona giornata



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹