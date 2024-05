Teatro Ciak di Roma: “Nessuno è perfetto”, in scena sabato 4 e domenica 5 maggio

Una piccola storia tragicomica che ironizza sulle debolezze e le paranoie del maschio medio italiano “sempre più medio e sempre più italiano”. Sul palco del Teatro Ciak di Roma è la volta di Maurizio Micheli ed Elisabetta Mandalari, protagonisti della commedia Nessuno è perfetto, scritta e diretta da Maurizio Micheli, in scena sabato 4 e domenica 5 maggio.

È quella famosissima sera del 2006, quando la Nazionale italiana vince i mondiali di calcio. In un albergo di una città di provincia italiana un attore di scarso successo incontra una giovane cecoslovacca che si occupa di moda. Tra i due nasce una simpatia immediata, parlano un po’ di tutto, quindi decidono di salire in camera per continuare la conversazione e bere insieme un bicchiere di vino. Ma, ahimè, le intenzioni dei due sono molto diverse. La ragazza vuole solo parlare con quello che lei crede un “simpatico nuovo amico italiano“, mentre lui ha mire ben precise e tenta in ogni modo di sedurla.

I tentativi per raggiungere lo scopo sono svariati, spesso ridicoli e patetici, in una sorta di battaglia senza esclusione di colpi per vincere la resistenza della ragazza che, in perfetta buona fede, continua a credere che non ci sia niente di male a “bere vino in camera con simpatico amico italiano“, che in realtà è un lupo. O almeno crede di esserlo. Ma a volte i lupi devono battere in ritirata quando la cosiddetta preda si rivela tutto meno che un agnello.