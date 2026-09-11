Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Svizzera, pullman fuori strada: 5 morti e 3 feriti gravi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E’ di 5 morti e 3 feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che ieri ha coinvolto un autobus con a bordo 45 turisti olandesi nella Svizzera orientale. A riferirlo è stata la polizia locale. In una zona di lavori lungo la strada tra le città di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato. 

Dei 45 passeggeri, tutti adulti, a bordo, cinque sono deceduti, tre sono rimasti gravemente feriti, sette hanno riportato ferite di media gravità e 30 ferite lievi, ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che sono in corso le operazioni di identificazione delle vittime. Il mezzo, appartenente alla compagnia Oad, era diretto in Austria e la tappa in Svizzera era stata organizzata come escursione di una giornata. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Pillon: “Depositata contro perizia, inemendabili e severi errori”

19 Maggio 2026

Rapporto Qualivita-Ismea, Dop economy cresce e segna record 20,2 mld fatturato

18 Dicembre 2023

Arianna Meloni: “Sardegna? Hanno vinto per 3mila voti, dai su…”

28 Febbraio 2024

Ardea, il consigliere Neocliti sulla questione Salzare: «Sindaco mal consigliato»

21 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno