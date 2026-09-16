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Stretta a Roma sui monopattini, Salvini: “Le regole salvano le vite, sicurezza strade è una priorità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Sono numeri importanti, che rendono perfettamente l’idea di quanto l’uso scorretto del monopattino possa essere pericoloso non soltanto per chi lo guida, ma anche per pedoni, ciclisti e conducenti degli altri veicoli”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini all’AdnKronos, commentando i dati diffusi dalla polizia municipale di Roma, relativi alle sanzioni relative alle circa 6mila irregolarità riscontrate a seguito di controlli su oltre 12mila monopattini in circolazione nella Capitale. Sanzioni emesse a partire dalla contestazione del mancato utilizzo del casco da parte dei conducenti.  

Per il titolare delle Infrastrutture, che ha voluto una stretta con numerose nuove norme introdotte al codice della strada, tra cui la disposizione relativa al contrassegno identificativo, che consente di rendere il mezzo riconoscibile e associabile al relativo proprietario e l’obbligo della copertura assicurativa “il nuovo Codice della Strada punta proprio ad aumentare la sicurezza attraverso regole chiare e il loro rispetto. Regole che possono salvare una vita. La sicurezza sulle nostre strade è e resta una priorità”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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