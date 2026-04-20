Strage in Louisiana, 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killer

(Adnkronos) – Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana erano figli dell’uomo che ha sparato e che è stato a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo che il killer aveva provato a fuggire su un’auto rubata. Lo riferiscono funzionari della polizia di Shreveport citati dalla Nbc precisando che la moglie del sospettato e una donna che si ritiene essere la sua fidanzata sono state anch’esse gravemente ferite durante la sparatoria, avvenuta in due abitazioni nelle prime ore del mattino.

Secondo quanto riferito dall’ufficio del medico legale della parrocchia di Caddo, i bambini uccisi erano tre maschi e cinque femmine, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

La polizia ha identificato Shamar Elkins come l’autore della sparatoria e unico sospettato. Sette degli otto bambini uccisi erano suoi figli, ha dichiarato il portavoce della polizia Christopher Bordelon. Uno dei bambini era un cugino, secondo l’ufficio del medico legale.

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