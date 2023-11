Sanremo, Giovanni Allevi sarà all’Ariston: “Sarò la voce di tanti guerrieri che soffrono”

(Adnkronos) –

Giovanni Allevi sarà ospite della seconda serata del Festival 2024. Lo ha annunciato stasera, al Tg1, il direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, Amadeus. Il compositore filosofo di fama internazionale Giovanni Allevi, ancora impegnato nella sua battaglia più dura, quella contro il mieloma multiplo, suonerà di nuovo il pianoforte sul palco dell'Ariston di Sanremo, dopo quasi due anni di lontananza dalle scene. "Una persona che ammiro non solo musicalmente ma anche umanamente -ha detto Amadeus-. Con il suo pianoforte ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, poi all'improvviso una malattia insidiosa lo ha costretto ad abbandonare le scene per affrontare la sua battaglia più dura. Battaglia che non è ancora del tutto vinta ma la sua passione e forza di volontà superano la sofferenza. Sono onorato che abbia accettato il mio invito". Collegato con Amadeus al Tg1, Allevi ha salutato con un bacio le tantissime persone che hanno seguito con apprensione e caloroso affetto il suo travagliato percorso. "Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico -ha detto il pianista- Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

