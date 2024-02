Stop anticiclone, in arrivo svolta meteo: ecco quando. E’ la rivincita dell’inverno?

(Adnkronos) – Stop all'anticiclone, le previsioni indicano il ritorno della pioggia tra una decina di giorni. Gli esperti del sito www.iLMeteo.it spiegano che è in arrivo una svolta dopo un lungo periodo di dominio anticiclonico con temperature fin troppo miti (pianure settentrionali escluse), inquinamento, siccità e mancanza di neve anche sulle nostre montagne, proprio nel cuore dell'Inverno. L'attenzione si focalizza da Venerdì 9 Febbraio in avanti: ecco la data da segnare sul calendario, indicano i meteorologi, quando potrebbe materializzarsi un vero e proprio sblocco atmosferico. La causa va ricercata nella pulsazione di una vasta depressione (ciclone) in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d'aria fredde ed instabili di origine polare, in grado di pilotare una perturbazione intensa dapprima verso l'Europa occidentale e poi anche verso l'Italia. Gli ultimi aggiornamenti confermano il ritorno delle precipitazioni, anche molto abbondanti, con piogge battenti a partire dalle regioni del Centro-Nord; da valutare le temperature per capire se ci sarà anche la possibilità di neve fino a bassa quota: secondo i dati attuali si limiterà ad imbiancare le Alpi oltre i 1300-1500 metri. L'Inverno potrebbe dunque prendersi una rivincita dopo una prima parte di stagione davvero anomala e caratterizzata da pochissime precipitazioni. D'altronde il mese di Febbraio, spiegano i meteorologi, è risultato spesso ricco di sorprese grazie ai grandi movimenti che si vengono a creare a scala emisferica, tra gli ultimi colpi di coda invernale e i primi tepori dal sapore primaverile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...