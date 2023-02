Sperimentata all’Esquilino la nuova spazzatrice multiuso: raccoglie, lava, asciuga

Fisio fit

Una spazzatrice meccanizzata con caratteristiche innovative e tecnologicamente avanzate, particolarmente indicata per intervenire in punti come portici e aree di pregio. Il prototipo di questo nuovo veicolo, che AMA sperimenterà nei prossimi mesi affiancandolo alla flotta operativa in azione nel Centro storico, è stato presentato stamattina con una dimostrazione pratica di utilizzo a piazza Vittorio.

Il mezzo in prova, acquisito da AMA in comodato d’uso, effettua operazioni non solo di spazzamento e lavaggio ma anche asciugatura e, in questa fase, sarà utilizzato in alcuni siti specifici del I Municipio, come l’area pavimentata di piazza Vittorio e piazza della Repubblica. Si tratta di un mezzo compatto, agile e facilmente manovrabile dall’operatore attraverso un joystick che governa ogni spazzola in modo indipendente, mentre tutte le diverse funzioni sono controllate da un bracciolo galleggiante ergonomico. La spazzatrice multiuso è alimentata da un motore diesel euro 6 a basso impatto ambientale e ha un vano posteriore per l’immagazzinamento e la compattazione deii rifiuti raccolti con una capienza di 1,5 metri cubi, superiore del 50% rispetto a quella delle mini spazzatrici attualmente in uso. Al termine della sperimentazione, sulla base delle prestazioni riscontrate, i tecnici valuteranno l’utilità in vista di un’eventuale nuova fornitura.

La sperimentazione di nuove attrezzature moderne e affidabili va nella direzione del rinnovamento della flotta Ama: già negli ultimi mesi sono stati acquistati 70 veicoli per pulizia e spazzamento delle strade e a breve dovrebbero essere acquisiti altri 18 nuovi mezzi.