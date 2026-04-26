Spari alla cena di Trump, chi è l’attentatore. Il presidente pubblica la foto

(Adnkronos) –

Si chiama Tom Allen, ha 31 anni e vive a Torrance, in California. E’ l’uomo che ha aperto il fuoco alla cena tra il presidente Donald Trump e i corrispondenti della Casa Bianca. Il nome dell’attentatore, come riferisce il Washington Post, è stato reso noto da 3 fonti delle forze dell’ordine. Trump, dal proprio profilo su Truth, ha diffuso l’immagine dell’uomo preso in custodia dagli agenti dopo l’attacco. Gli investigatori, si legge sul Washington Post, hanno recuperato un documento di identità. Trump, scortato dagli agente e condotto in salvo durante l’emergenza, ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Credo che viva in California, ed è una persona malata, una persona molto malata, e non vogliamo che cose del genere accadano”, ha detto Trump, affermando che – secondo gli investigatori – l’uomo avrebbe agito da solo.

In seguito all’arresto, il direttore dell’FBI Kash Patel ha esortato i cittadini a condividere “qualsiasi informazione relativa a questo evento”. L’FBI sta esaminando la balistica e un’arma da fuoco rinvenuta sul luogo dell’accaduto e sta interrogando i testimoni, ha dichiarato Patel. “Nessuna informazione è troppo insignificante, nessuna informazione è inadeguata”, ha affermato. “Valuteremo tutto. Interrogheremo anche le persone presenti e, se qualcuna di loro avesse informazioni utili, la preghiamo di rivolgersi alle forze dell’ordine: l’Fbi e il Dipartimento di Polizia Metropolitana”. Ha aggiunto che gli investigatori indagheranno “a fondo” sul passato del sospettato.

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