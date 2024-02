Kansas City, spari alla parata del Super Bowl: feriti

(Adnkronos) – Diverse persone sono state ferite in una sparatoria a Kansas City, nei pressi della Union Station, dove si stavano radunando i fan dei Chiefs per la parata per la vittoria al Super Bowl di domenica. Lo ha reso noto la polizia, che ha fermato "due persone armate". Alle celebrazioni sono attese circa un milione di persone. "Diverse persone sono state colpite", ha detto il capitano Jake Becchina, portavoce del dipartimento di polizia della città del Missouri, al Kansas City Star. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

