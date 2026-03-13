✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨

🐦‍🔥🍒🥇14 marzo 2026 di Cristina Olmi🐦‍🔥🍒🥇

💫Ariete Qualcuno vicino a te non si mostra per chi è veramente. Non aver fretta di agire: osserva i piccoli dettagli che non quadrano. La verità è vicina.✨

💫Toro Non si tratta necessariamente di amore, ma di una promessa non mantenuta. Usa questa delusione come concime per piantare qualcosa di più solido e solo tuo. 🌻

💫Gemelli l tuo intuito è acceso. Non è paranoia, è protezione. Indaga con garbo ma non ignorare quella sensazione che senti allo stomaco. 🍂

💫Cancro Stai prendendo troppo sul serio una situazione che richiede leggerezza. L’astuzia qui sta nel giocare le tue carte senza rivelare quanto tieni alla vittoria. 🌻

💫Leone Dopo tanta fatica, trovi finalmente qualcosa di prezioso in te stessa o in un progetto. È un valore che nessuno può portarti via, ma va protetto dagli occhi indiscreti. 🍀

💫Vergine È il momento di parlare chiaramente. Una verità detta con coraggio scioglierà un nodo che ti porti dietro da troppo tempo. Sii diretta. 🍀

💫Bilancia Il confronto non è con un’altra persona, ma con una versione di te che non ti appartiene più. Non competere, semplicemente evolvi verso la tua autenticità.🌻

💫Scorpione Qualcuno si fiderà di te rivelandoti un segreto. Custodiscilo con cura: questa informazione sarà la chiave per una tua mossa futura molto importante. 🍀

💫Sagittario La tua arma più potente oggi non è la parola, ma l’assenza di essa. Lascia che gli altri parlino e si tradiscano da soli mentre tu resti in osservazione.🌊

💫Capricorno Stai correndo troppo. Se continui così, mancherai il dettaglio fondamentale. Fermati, respira e guarda il panorama: la soluzione è proprio lì.✨

💫Acquario Un lampo di genio illuminerà la tua giornata. Non lasciarlo svanire: scrivilo, progettalo e nutrilo. È il seme di un cambiamento radicale. 🍀

💫Pesci C’è una situazione che sembra bloccata, ma il lucchetto serve solo a proteggere ciò che c’è dentro finché non sarai pronta. La chiave è la tua pazienza.🌞

🔴 Buona giornata 🟡

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