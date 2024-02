Fantastici 4, Marvel svela il cast: c’è anche Pedro Pascal

(Adnkronos) – Marvel Studios ha finalmente rivelato i nomi degli attori che daranno vita ai Fantastici Quattro, una delle famiglie più amate dell'universo dei fumetti americani. Tra le novità più eclatanti, Pedro Pascal, noto per i suoi ruoli in The Mandalorian e The Last of Us, è stato confermato per interpretare Reed Richards, meglio conosciuto come Mr. Fantastic. La notizia arriva in contemporanea con l'annuncio del rinvio del film Thunderbolts al 2 maggio 2025, ma non ha fatto altro che aumentare l'attesa dei fan per il ritorno dei Fantastici Quattro sul grande schermo. Sebbene John Krasinski abbia già interpretato una versione di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è Pascal che vestirà i panni del leader elastico in questa nuova avventura. Accanto a Pascal, il cast vede Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm, la Donna Invisibile; Joseph Quinn come Johnny Storm, la Torcia Umana; e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm, la Cosa. Le speculazioni sul coinvolgimento di Pascal nel progetto erano già iniziate giorni fa. Nonostante i dettagli sulla trama e sull'antagonista rimangano avvolti nel mistero, l'attesa cresce per l'uscita del film, prevista per il 25 luglio 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

