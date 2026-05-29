Sostenibilità, Fontana (Conai): “Sport e ambiente, un gioco di squadra”

(Adnkronos) – “Oggi portiamo il progetto ‘Riciclo di classe’ nella tenuta presidenziale di Castelporziano. Un risultato davvero importante, non solo perché coinvolge 200 bambini delle scuole primarie che sono le risorse per tutelare il nostro futuro, ma anche perché è un’occasione per sigillare l’unione di sport e ambiente che abbiamo avviato con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina attraverso la collaborazione tra Conai e il Coni e che sta diventando il filo conduttore di tutte le nostre attività di promozione e sensibilizzazione della cultura verso l’economia circolare. Sport e ambiente hanno gli stessi valori: serve un gioco di squadra”. Lo ha dichiarato Simona Fontana, direttore generale Conai, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all’ambiente.

“Per tutelare il pianeta – ha aggiunto Fontana – abbiamo bisogno dei piccoli gesti di tutti noi, dalla raccolta differenziata quotidiana, per arrivare a degli obiettivi più grandi come quelli di essere medagliati alle Olimpiadi invernali, per esempio, che hanno visto l’Italia primeggiare. L’Italia primeggia anche nell’ambiente. Siamo primi in Europa per riciclo dei materiali di imballaggio procapite con oltre il 75% di tasso di riciclo. Un primato che vogliamo tutelare e consolidare partendo proprio dalla formazione e dall’educazione dei più giovani. Ecco perché ‘Riciclo di classe’ è oggi qui, in un contesto che naturalmente parla di tutela dell’ambiente e della natura che ci circonda”.

In merito agli obiettivi futuri in tema di riciclo, Fontana sottolinea: “L’Italia si posiziona leader in Europa per riciclo pro capite dei materiali di imballaggio e tra i Paesi che hanno il più alto tasso di circolarità della materia, che supera il 20%. C’è ancora tanta strada da fare. Abbiamo davanti altre sfide e nuovi orizzonti che parlano di garantire un maggiore riutilizzo dei materiali e degli imballaggi stessi, che sono il perimetro di azione di Conai. La sfida del futuro è proprio questa: non solo riciclare, ma fare in modo che il materiale riciclato possa tornare all’interno dei beni e dei prodotti più ancora di quanto non sia oggi presente. Per far questo serve anche lavorare sul tema della cultura, perché è nei piccoli gesti quotidiani, nelle nostre scelte di acquisto, che possiamo fare la differenza”.

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