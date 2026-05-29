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Sostenibilità, Cecca: “Tenuta Castelporziano aperta a nuove generazioni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Sempre più spesso arrivano ospiti speciali a Castelporziano, perché la tenuta presidenziale è aperta alle attività sociali e in particolare alle giovani generazioni. Oggi ospitiamo circa 200 bambini per celebrare la chiusura del progetto di educazione ambientale ‘Riciclo di classe’, realizzato in collaborazione con Conai, Globe Italia e Coni. È bello ritrovarci qui a Castelporziano con le giovani generazioni e parlare con loro per spiegare l’importanza dei concetti del riciclo, dell’economia circolare, della tutela e del rispetto della casa comune”. Lo ha dichiarato Daniele Cecca, vicedirettore della Tenuta presidenziale di Castelporziano, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di giovani alunni in una giornata dedicata all’ambiente. 

“Una riserva naturale come Castelporziano forse rappresenta il punto ideale dove poter effettuare incontri di questo genere e divulgare questi concetti a beneficio delle giovani generazioni. Questa è solamente una tappa. Ci troviamo già alla seconda edizione del progetto ‘Riciclo di classe’ e auspichiamo che si tratti di un evento che possa avere delle repliche in futuro”, ha aggiunto.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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