Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd salgono

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd salgono, M5S e Lega scendono. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi, 19 febbraio 2024. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,3% e sale al 28,2%. Il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma primo con un ampio vantaggio sul Pd di Elly Schlein, che pure sale dello 0,4% e si attesta al 20,1%. In calo il M5S di Giuseppe Conte: cede lo 0,4% e ora vale il 15,3%. Passo indietro anche per la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,3% e si attesta all'8%. Giù anche Forza Italia, che scende dal 7,3% al 7,1%. Quindi seguono Verdi e Sinistra (4,3%), Azione (4,2%), Italia Viva (3,3%), +Europa (2,4%), Italexit per l'Italia (1,5%), Unione Popolare (1,4%), Democrazia Sovrana e Popolare (1,3%) e Sud chiama Nord (1%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

