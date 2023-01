Solo venerdì 27 gennaio in tutti i The Space Cinema la proiezione del concerto Billie Eilish At The O2

Con il suo concerto londinese ha fatto ballare e cantare milioni di fan sulle note di Bad Guy, Therefore I Am, Not Time To Die e You Power dando vita ad un evento dalle sensazionali performance fatte di momenti intimi ed indimenticabili tra Billie e il suo pubblico e adesso è pronta a conquistare anche il grande schermo con il primo film concerto della sua carriera Billie Eilish: Live at the O2, in proiezione in tutti i The Space Cinema solo venerdì 27 gennaio.

Per una sola notte tutti i fan di Billie Eilish potranno vivere le emozioni del concerto evento di Londra dello scorso giugno cantando e ballando tutte le hit più amate dal pubblico. Il docufilm, diretto da Sam Wrench, è stato girato in 4k e realizzato attraverso l’utilizzo di 20 videocamere digitali full frame con cinematica glass. L’inedita versione di questo avvincente film propone 27 canzoni e conduce tutti gli spettatori attraverso un viaggio nella musica e nel mondo dell’eccentrica stella del pop, nel cuore del Happier Than Ever, The World Tour di Billie Eilish che ha battuto ogni record di spettatori.

Le prevendite sono state aperte lo scorso 21 dicembre ma è ancora possibile acquistare i biglietti per assistere alla proiezione di venerdì 27 gennaio del Billie Eilish: Live at the O2 al link: https://www.thespacecinema.it/extra/billie-eilish-live-at-the-o2