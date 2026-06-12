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Sinner, lusso a Milano con la fidanzata Laila Hasanovic

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Laila Hasanovic ‘paparazzati’ a Milano. Il tennista azzurro, dopo un breve periodo di vacanza trascorso in Sardegna, si trova nel Principato di Monaco, dove ha ricominciato ad allenarsi, ma senza rinunciare alla compagnia della fidanzata. Prima di tornare a casa però Sinner si è fermato per due giorni a Milano per alcuni controlli medici dopo il malessere che lo ha colpito al Roland Garros. 

In un video diventato rapidamente virale su X, Sinner è stato filmato mentre usciva da ‘Palazzo Parigi’, un lussuoso hotel milanese, proprio in compagni di Laila Hasanovic e del suo cane Snoopy. Il tennista azzurro ha richiamato l’attenzione di passanti, appassionati di tennis e non, che gli hanno chiesto una foto e hanno fermato anche la modella danese per un selfie. 

Negli scorsi giorni invece Sinner era stato ‘paparazzato’ a Montecarlo, ancora una volta insieme a Laila Hasanovic. Il tennista azzurro è stato ‘beccato’ con la sua vespa rossa fiammante. I due dopo una rapida inversione di marcia, sono sfrecciati per le strade di Montecarlo e ripresi, inevitabilmente, in un video diventato poi virale. 

 

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