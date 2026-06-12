Sotto la scocca del Trump Phone batte un cuore cinese

(Adnkronos) – Il debutto sul mercato statunitense del T1 Phone, il dispositivo mobile brandizzato Trump, ha sollevato fin da subito forti dubbi sulla reale originalità del progetto. Un’analisi approfondita condotta dagli esperti di iFixit ha ora dissipato ogni incertezza, confermando che lo smartphone è una copia pressoché esatta dell’HTC U24 Pro, di fattura cinese. Per giungere a questa conclusione, i tecnici hanno sottoposto entrambi i dispositivi a una scansione TC e a uno smontaggio completo, arrivando persino a combinare la scheda logica del modello HTC con lo chassis del T1 Phone per creare un’unità ibrida perfettamente funzionante.

Le divergenze tra i due prodotti si limitano a dettagli marginali che non alterano la sostanza dell’hardware. Le modifiche estetiche visibili riguardano un leggero spostamento del flash e una griglia dell’altoparlante parzialmente ridisegnata. A livello interno, pur mantenendo le medesime specifiche tecniche, il pacchetto del chipset del telefono di Trump è fornito da Micron, mentre HTC si è affidata a SK Hynix. La variazione più significativa risiede nella batteria: il T1 Phone monta una cella leggermente più capiente prodotta nelle Filippine invece che in Cina, che tuttavia supporta una ricarica più lenta, limitata a 30W.

La sovrapposizione dei due modelli era ampiamente prevedibile, date le analogie nel design della scocca, la condivisione delle medesime specifiche e la presenza insolita su entrambi del jack audio e dello slot microSD. Sebbene HTC abbia dichiarato in passato di non progettare o produrre smartphone per conto terzi, il ridimensionamento della sua divisione mobile avvenuto anni fa suggerisce il ricorso a un produttore esterno. È verosimile che sia HTC sia Trump Mobile si siano rivolte alla stessa azienda asiatica, sollevando inevitabili interrogativi sull’effettivo luogo di assemblaggio del dispositivo.

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