Sinner, ecco la decisione sul ritorno in campo: giocherà a Pechino

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Jannik Sinner tornerà in campo a Pechino. La notizia, nell’aria già da qualche ora, è stata rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, che ha riportato come il tennista azzurro sembri aver superato l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare agli US Open. Sinner quindi inaugurerà lo swing asiatico tornando nella capitale cinese, in cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, quando superò in finale Learner Tien.

Dopo le cure al JMedical di Torino, Sinner ha ripreso il lavoro sul campo a Montecarlo, superando giorno dopo giorno la tendinite che aveva colpito il suo ginocchio destro e lo aveva portato al forfait nella stagione americana. L’azzurro non gioca una partita dalla finale dello scorso Wimbledon, quando superò Alexander Zverev, trionfatore a New York e anche lui presente a Pechino, in quattro set.

L’atteso sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre, mentre il torneo inizierà mercoledì 30 con la finale in programma martedì 6 ottobre. Ancora in dubbio invece la presenza di Sinner nel Masters 1000 di Shanghai.

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