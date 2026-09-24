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Polonia, attacco con coltello in abbazia: un morto e 4 feriti. Arrestato un ucraino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un cittadino ucraino è stato arrestato dopo aver attaccato cinque persone con un coltello in un’abbazia nell’est della Polonia. Secondo quanto riporta il sito di Gazeta Wyborcza, una delle persone aggredite è morta, mentre altre due vengono descritte in gravi condizioni. “Gli agenti hanno arrestato un cittadino straniero di 31 anni”, ha riferito la polizia di Jaroslaw in un dichiarazione in cui ha riferisce che l’uomo “ha ferito quattro uomini ed una donna”.  

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