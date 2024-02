SICK’S: FUORI ADESSO IL NUOVO E.P. CON VIRGIN MUSIC GROUP!

La formazione pugliese torna a far parlare di se con un e.p. dai toni graffianti.

Si intitola L’ANARCO RE CHE NON C’È, ed è il nuovo e.p. firmato dalla band cerignolana SICK’S! Un lavoro ruvido che riflette sulle problematiche odierne: terrorismo, rapporto malsano coi social e non solo.

Tre tracce variegate ma ben amalgamate, tra cui spicca il singolo ANARCO PUNK, che spaziano dal Rock al Punk passando per il Metal, e che hanno portato la compagine foggiana, prodotta da Gianni Colonna, alla firma di un contratto con Estro Records / Virgin Music Group.

Insomma, un extended play da ascoltare e riascoltare più e più volte, per goderne appieno l’autenticità stile “back in the days”.

L’ANARCO RE CHE NON C’È (on Spotify)

https://ingrv.es/l-anarco-re-che-non-c-xzu-d

SICK’S

http://www.facebook.com/profile.php.?id=100091113969197

Ufficio stampa:

DIG UP AGENCY

http://www.facebook.com/digupagency