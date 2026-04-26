Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Torino-Inter – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i nerazzurri affrontano il Torino in trasferta in una delle partite del 34esimo turno di campionato. La squadra di Chivu va a caccia degli ultimi punti per festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. Dall’altra parte, la squadra di D’Aversa arriva dal pari esterno contro la Cremonese. Calcio d’inizio alle 18.
 

Dove vedere Torino-Inter? La partita sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now. 

 

Con un successo contro il Torino, l’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto in casa contro il Parma la prossima settimana (domenica 3 maggio, ore 20:45). Contro i gialloblù, in quel caso, potrebbe bastare un pareggio.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Guerra Gaza, Hamas: “Non vogliamo un’altra tregua temporanea”

30 Dicembre 2023

Di Maio e il messaggio a Grillo: “Non lo sento più ma gli voglio ancora bene”

12 Novembre 2023

Zoomarine: da oggi apertura tutti i giorni e piscine in funzione

1 Giugno 2018

Operaio morto a Roma, è rimasto schiacciato da macchinario

20 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno