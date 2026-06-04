Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, domani sorteggio calendario 2026-27: l’orario e tutti i criteri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prende forma la Serie A 2026-27. Domani, venerdì 5 giugno, alle 18:30 sarà sorteggiato il calendario della prossima stagione del massimo campionato italiano. In vista del grande appiuntamento, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato i criteri con cui verranno definiti tutti gli accoppiamenti per le 38 giornate del torneo, che inizierà nel weekend del 22-23 agosto 2026.  

Ma quali saranno i criteri per definire il calendario della prossima stagione di Serie A?
 

Intanto, a partire dalla stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. 

Il primo criterio è l’asimmetria: la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Il secondo è quello delle 8 giornate: devono esserci almeno 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. 

Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del campionato. I derby verranno poi calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). 

C’è poi un discorso relativo alle coppe. Le squadre partecipanti alla Champions League non affronteranno club partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di competizioni Uefa “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti all’Europa League. 

C’è poi il discorso dell’alternanza: è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juve-Torino. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, pole station veicoli elettrici: la Giunta approva il Protocollo d’Intesa con il Gruppo Enel

13 Settembre 2018

Pupo confessa: “Non è un bel periodo, mamma non sta bene”

12 Maggio 2026

‘Pagine d’aMare’, a Pisa la cerimonia di premiazione

8 Maggio 2026

Maltempo in Toscana, bombe d’acqua e allagamenti: il punto sull’emergenza

11 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno