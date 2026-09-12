Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, Cagliari vince a Bergamo 2-1 con l’Atalanta e vola al secondo posto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Cagliari corsaro a Bergamo. La squadra di Pisacane si impone in trasferta 2-1 sull’Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ospiti in vantaggio con Mendy al 19′, momentaneo pareggio degli orobici al 41′ con Scamacca e rete decisiva segnata su calcio di rigore da Daniel Maldini al 61′.  

Con questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica al secondo posto con Inter e Roma, mentre la formazione di Sarri, alla seconda sconfitta consecuvita dopo quella dell’Olimpico, resta ferma a quota 6. Nel prossimo turno la squadra di Pisacane affronterà l’Udinese, mentre i nerazzurri andranno allo Stadium per sfidare la Juventus.
 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Paris vince la discesa libera alle finali di Coppa del mondo

21 Marzo 2026

Usa 2024, Biden: “Senza Trump non mi sarei candidato”. Il tycoon attacca per l’età

6 Dicembre 2023

Neve in pianura, poi maltempo con il ciclone dell’Immacolata: ecco dove, previsioni meteo

4 Dicembre 2023

Titolo bis per Alcaraz a Wimbledon, Djokovic ko in finale

14 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno