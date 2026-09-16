Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Scuola, Valditara “Favorire un’equilibrata distribuzione di alunni non italiani”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – La presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole è un fenomeno in atto da anni che è stato già oggetto di molti interventi da parte di questo governo, fin dal suo insediamento”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo al question time alla Camera.

“Per sostenere le scuole collocate nei contesti di maggiore marginalità sono state intraprese azioni mirate per sostenere percorsi personalizzati di recupero degli apprendimenti di studenti stranieri, interessati da situazione di fragilità educativa” ha aggiunto Valditara.

“L’efficacia di questi interventi conferma l’esigenza di favorire un equilibrata distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana” e “che abbiano difficoltà linguistiche tra le classi e, laddove risulti necessario, tra le diverse istituzioni scolastiche”.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pontina, messa in sicurezza: chiuso per lavori un tratto di strada

26 Novembre 2018

Ancelotti, ‘duello’ in conferenza stampa dopo il flop del Brasile

14 Giugno 2026

Israele colpisce obiettivi militari in Iran

8 Giugno 2026

Magico Natale a Zoomarine, per le feste natalizie il parco aprirà dall’1 dicembre al 6 gennaio 2019

26 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno