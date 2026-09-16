Spalletti “Accettare la pressione miglior medicina per imparare a vivere”

TORINO (ITALPRESS) – “Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere e io questo l’ho imparato in pochi anni”. Luciano Spalletti resta concentrato sul suo lavoro, a partire dalla gara di domani in Europa League col Nec Nijmegen, e si lascia scivolare qualsiasi discorso che riguarda il futuro suo e della Juve dopo la sconfitta col Sassuolo.

“Tengo moltissimo alla mia professione, ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare e non mi interessa, nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale non darlo. Se uno comincia ad ascoltare tutto quello che viene detto, perde la sua identità. Tifosi nostalgici di Conte? E’ giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole. Io sono convinto di avere a che fare con la stessa squadra forte di cui ho parlato all’inizio e continuo ad allenare con gli stessi criteri e le stesse convinzioni con cui abbiamo iniziato, anche se abbiamo fatto il peggior inizio campionato degli ultimi anni e ci sono delle cose da mettere a posto. Stupito da quello che si dice? Non mi sorprende che dopo 4 giornate siano cambiati due allenatori, figurarsi se sono stupito da quello che si dice qui”.

L’ad Carnevali gli ha intanto ribadito pubblicamente la fiducia. “E’ un uomo di calcio, esperto, equilibrato. Sa bene cosa deve fare, perchè deve trasferire questa serenità affinchè la squadra lavori tranquillamente, è quella la via d’uscita. Non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole, per la stima che ho per lui”, ribatte Spalletti, che non sembra avere dubbi su quelle che saranno le risposte della squadra.

“E’ chiaro che essere pronti è l’unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus. Siamo consapevoli che c’è qualcosa da migliorare, abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perchè non risucceda quello che è successo. Dobbiamo essere più compressi per togliere qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando andare a pressare e quando fare blocco squadra e aspettare la mossa sbagliata dei rivali. Oggi la differenza la fa come interpreti la situazione, è il ritmo mentale che diventa fondamentale, anche per la partita di domani: chi pensa prima gioca prima, difende prima”.

Nessuna indicazione sulla formazione se non che “McKennie gioca, lo voglio in campo dall’inizio”, mentre sui rivali sottolinea: “Schreuder è un profilo di assoluto livello, ha avuto il coraggio di imporre le proprie idee in un Paese calcisticamente evoluto. Dobbiamo aspettarci una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee e intenzione di fare determinate cose in campo, dobbiamo farci trovare pronti altrimenti rischia di diventare una serata scomoda. E’ una squadra che ha uno score di due gol segnati a partita, questo la dice lunga sul calcio che propone”.

Infine i complimenti al nuovo corso arbitrale che si sta vedendo in queste prime giornate di campionato. “Le nuove regole arbitrali proteggono lo spettacolo e lo liberano dalle strategie basate sulle perdite di tempo e le simulazioni. Sono anche un incentivo alla ricerca del duello, del contrasto fisico, si gioca di più e diventa più visibile che vengono tirati un pò in superficie i furbetti che vogliono perdere tempo dentro le partite”.



In conferenza stampa con Spalletti anche Pierre Kalulu: “La prossima partita è quella che conta. Il passato non puoi cambiarlo, puoi fare qualcosa invece per il futuro. Rivedendo la partita abbiamo visto gli errori che abbiamo fatto, impareremo – dice il difensore francese tornando sulla gara di domenica – Domani avremo un avversario che attacca tantissimo, dobbiamo stare attenti ma ci abbiamo lavorato”.

Poi una battuta sulle difficoltà incontrate finora da Kolo Muani: “Lo conosco bene, sta lavorando, non ha ancora segnato ma sono sicuro che ci darà un grande aiuto. Non ho dubbi sulla stagione che farà”.



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