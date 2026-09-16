Cisgiordania, Tajani “Contro i coloni violenti servono misure a livello europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’espansione degli insediamenti è inaccettabile, nessuno può tollerare le violenze dei coloni in Cisgiordania, nessuno può giustificare iniziative che compromettono la prospettiva della soluzione a due Stati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, rispondendo al question time alla Camera. “La questione è capire quali strumenti utilizzare per incidere realmente su queste condotte” ha aggiunto Tajani “siamo convinti che, su materie di questo tipo, l’unico quadro giuridico e politico efficace sia quello dell’Unione Europea”. Per il ministro degli Esteri “la politica commerciale è una politica integrata con un’unione doganale dove circolano i prodotti con regole comuni. Per colpire in modo mirato ed efficace le attività” e “le fonti di finanziamento dei coloni violenti servono misure a livello europeo, per questo abbiamo scelto, fin dall’inizio, di affrontare la questione in ambito europeo”.

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