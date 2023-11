Maltempo Veneto, un disperso nel bellunese: è vigile fuoco non in servizio

(Adnkronos) –

Un disperso a causa del maltempo in Veneto. Si tratta di "un vigile del fuoco che non era in servizio ma stava dando una mano come volontario" a Puos D'Alpago, nel bellunese, afferma a 'SkyTg24' il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che parla di "una situazione pesante e drammatica e ancora una situazione di massima allerta per dissesto idrogeologico". L'area più colpita dal maltempo nella regione è stata "la parte nord e ora c'è grande apprensione per i fiumi", ha continuato Zaia ricordando che è attesa la piena "dell'Adige" e gli occhi sono puntati anche sui fiumi "Livenza, Tagliamento e altri fiumi minori". Zaia ha ricordato che sono "chiuse le scuole in tutte le aree di zona rossa" e ha messo in guardia i cittadini a "non farsi ingannare dal sole" perché "in questo momento ci sono forti schiarite ma non abbiamo cessato l'allerta perché non è direttamente collegata alla pioggia" e sono attese le piene dei fiumi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...