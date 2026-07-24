Export, Bricolo (VeronaFiere): “Vino porta agroalimentare su nuovi mercati”

(Adnkronos) – “Il vino apre a tanti mercati e, secondo gli studi, dove si radica all’estero porta con sé anche una parte dell’agroalimentare che altrimenti farebbe fatica ad arrivare. L’iniziativa voluta dal Ministero degli Esteri, che ha il compito di coinvolgere gli istituti di cultura nell’attività di promozione che l’Italia fa all’estero a sostegno delle proprie aziende, per noi è fondamentale”. Lo ha detto Federico Bricolo, presidente di VeronaFiere, intervenendo alla giornata conclusiva della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, svoltasi a Verona, in merito all’iniziativa del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale “Territori. Racconti di architetture e vino”, ideato insieme a Vinitaly. Con il coinvolgimento di dieci cantine d’autore distribuite lungo la Penisola, l’iniziativa della Farnesina propone un racconto inedito dell’Italia utilizzando un linguaggio multimediale che valorizza non solo l’eccellenza della filiera vinicola ma anche il patrimonio architettonico e di design che rappresenta.

“Uno dei punti di forza del nostro Paese è proprio quello di essere in grado di promuovere il Made in Italy – aggiunge – Al Vinitaly, inoltre, abbiamo già dato vita ad una iniziativa che si può sposare benissimo con l’idea” che sottende al progetto lanciato dal Ministero “ossia quella del Bacco di Caravaggio, che è uscito dal Museo degli Uffizi non per andare in un grande museo, ma per andare, per la prima volta, in un quartiere fieristico. È rimasto lì quattro giorni, con tutti i visitatori del Vinitaly che lo hanno potuto vedere, tornando così a casa non solo con l’idea dell’eccezionalità dei nostri prodotti vitivinicoli, ma anche della bellezza e della maestria dell’arte italiana. Questa è una direzione che dobbiamo continuare portare avanti ed è importante il supporto che ci dà il Ministero degli Esteri”.

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