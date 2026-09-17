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Savona, arrestati 2 corrieri con 34 Kg di cocaina occultati in un camper

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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SAVONA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Savona ha portato a conclusione un’operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di due italiani e con il sequestro di oltre 34 chilogrammi di cocaina, telefoni cellulari, denaro contante e un autoveicolo. E’ stato individuato un camper che viaggiava a velocità sostenuta lungo l’arteria viaria che collega Ventimiglia a Genova.

I finanzieri, una volta fermato il veicolo ed identificati il conduttore e il passeggero (entrambi cittadini italiani di rientro dalla Spagna) ravvisando evidenti segnali di nervosismo da parte di entrambi, procedevano ad effettuare approfonditi controlli, anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, che consentiva di scoprire, occultati in un vano appositamente realizzato, l’ingente quantitativo di cocaina suddivisa in panetti.

I due venivano quindi posti sotto vincolo restrittivo e condotti presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare chi fossero i destinatari della partita di droga che, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre 2 milioni di euro.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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