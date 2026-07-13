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Sassari, 78enne annega davanti alla figlia: la tragedia a Platamona

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un uomo di 78 anni è annegato davanti alla figlia a Platamona, a Sassari inSardegna. È stata proprio lei a dare l’allarme e chiamare i soccorsi. Immediato l’intervento di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Il medico arrivato con l’elicottero ha provato a rianimare l’anziano residente a Ossi nel Sassarese. Ogni tentativo si è rivelato vano e ha dovuto constatare il decesso del 78enne. 

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