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Sarah Felberbaum adotta Gaia, la figlia che De Rossi ha avuto con la precedente moglie

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Sarah Felberbaum ha deciso di adottare Gaia, la figlia che Daniele De Rossi ha avuto dal matrimonio precedente con Tamara Pisnoli. A raccontarlo è stata la stessa attrice, che in un’intervista al settimanale F ha spiegato i motivi dietro questa scelta. 

“Sì, è vero, non ne ho parlato. Poi la notizia è venuta fuori su un sito di gossip”, ha raccontato Felberbaum. Gaia oggi ha 21 anni e l’adozione è stata soprattutto una sua scelta: “È stata una sua decisione e io ho accettato”. Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono insieme dal 2011 e si sono sposati nel 2015. Nel corso della loro relazione hanno avuto due figli, Olivia e Noah, rispettivamente 12 e 10 anni. 

Oggi sono una famiglia allargata e vivono una fase particolare. Da oltre un anno, infatti, i due sono lontani per motivi professionali. Felberbaum è rimasta a Roma con i figli, mentre De Rossi vive a Genova, per allenare il Genoa. Anche se la distanza non ha cambiato nulla, quando possono cercano di ritagliarsi dei momenti da soli: “È stato molto romantico. Faticoso, certo. Ho dormito con lui e sono ripartita all’alba, ma quando stai con la persona che ami anche il piccolo sacrificio è bello”, ha raccontato l’attrice. 

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