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Alcaraz ‘boccia’ le (possibili) modifiche al regolamento degli Slam: “Non distruggiamo la loro eredità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Nei tornei del Grande Slam si gioca al meglio dei cinque set. Passando al meglio dei tre set, eliminando questa regola, credo che uccideremmo la storia e l’eredità dei Major, distruggendo i tornei stessi”. Carlos Alcaraz non ci gira intorno. E, alla vigilia del suo esordio nell’Atp 500 di Pechino, commenta così – in conferenza stampa – l’ipotesi di modifiche al regolamento dei tornei del Grande Slam.  

“Fin dalle origini – ha detto il fuoriclasse spagnolo, attuale numero 3 del ranking Atp – in questi tornei si è sempre giocato sulla distanza dei cinque set. Proprio questo fattore li ha resi diversi e speciali, perciò non cambierei nulla. Per me va benissimo continuare a giocare al meglio dei cinque”.  

Alcaraz, tornato in campo agli Us Open dopo diversi mesi di stop per un infortunio al polso, ha parlato delle sue condizioni: “Mi sono ripreso completamente e sono riuscito ad allenarmi a pieno regime. Sento di migliorare ogni singolo giorno, non vedo l’ora di affrontare le prossime sfide”. Dopo il successo in Laver Cup con il Team Europe, Alcaraz affronterà ora l’americano Michelsen nei sedicesimi del torneo cinese.  

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